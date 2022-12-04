السفارة الأمريكية تعلن منح تأشيرات متعددة الدخول للمسؤولين الليبيين

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا منحها المسؤولين والموظفين الحكوميين الليبيين وممثلين عن منظمات دولية المدرجين في فئتي التأشيرة A-1و A-2 تأشيرات مجانية صالحة لمدة 12 شهرا وتستخدم لعدة رحلات.

وقالت السفارة في بيان لها، إنّ ذلك يأتي تماشيا مع نية الولايات المتحدة الأمريكية لتعزيز وتطوير العلاقات بين الشعبين، وحرصا على تسهيل التنقل بين رعايا البلدين.

وأضافت السفارة أنّها منحت الطلاب المشاركين في البرامج الأكاديمية والسياح والمسافرين للعمل تأشيرات صالحة لـ12 شهرا تستعمل لعدة رحلات.