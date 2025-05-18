السفارة الأمريكية تنفي وجود خطط لنقل سكان غزة إلى ليبيا

نفت السفارة الأمريكية في ليبيا، صحة التقارير التي تحدثت عن وجود خطة أميركية لنقل سكان قطاع غزة إلى ليبيا بشكل دائم. وأكدت السفارة عبر صفحتها الرسمية على منصة “إكس” أن هذه التقارير “عارية عن الصحة”.

وأوضحت السفارة أنها لم تتلقَّ أي تعليق رسمي من وزارة الخارجية الأمريكية أو مجلس الأمن القومي قبل نشر تلك الأخبار، فيما أكدت شبكة “إن بي سي نيوز” الأميركية أن التقارير غير صحيحة، مشددة على أن الوضع على الأرض لا يسمح بتنفيذ مثل هذه الخطة، وأنها لم تُناقش أصلاً.

وكانت تقارير إعلامية سابقة قد نقلت عن مسؤولين أميركيين مطلعين أن إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب كانت تدرس خطة لنقل ما يصل إلى مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى ليبيا، وأن الخطة كانت موضوع مناقشات مع القيادة الليبية، متحدثة عن احتمالية تقديم حوافز مالية للفلسطينيين مقابل إعادة توطينهم.

يُذكر أن هذه الفكرة تواجه تحديات كبيرة وعقبات لوجستية وسياسية، ولا تزال تفاصيلها ومواعيد تنفيذها غامضة حتى الآن.