السفارة الأمريكية تُؤكد دعمها لدعوات فتح الطريق الساحلي

أكدت السفارة الأمريكية في ليبيا دعمها الكامل لبيان اللجنة العسكرية 5+5 ودعوتها لفتح الطريق الساحلي بشكل فوري.

وأوضحت السفارة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، أن إعادة فتح الطريق هي خطوة أساسية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مشيرة إلى أن الطريق يُعد رابطا حيويا للتجارة والإمداد بالوقود ولقاحات كورونا، التي يستفيد منها جميع الليبيين.

1/2 تدعم الولايات المتحدة، إلى جانب بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بقوة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 و دعوتها لإعادة فتح الطريق الساحلي على الفور. #ليبيا https://t.co/crr8dd2r6U — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) April 30, 2021

واختُتِم أمس الخميس، بمدينة سرت، الاجتماع الرابع للجنة العسكرية المشتركة 5+5 والتي انعقد خلال الفترة من 25 -29 أبريل الجاري بحضور مندوب عن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ورؤساء اللجان الفرعية المُشكلة من قِبل لجنة 5+5،.

وصدر في ختام اجتماعاتها بيانا صحفيا هنأت فيه اللجنة العسكرية الشعب الليبي بمناسبة شهر رمضان المبارك، وأكد البيان ترحيب اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بصدور قرار مجلس الأمن 2571 لسنة 2021م بما في ذلك دعوته إلى التنفيذ الكامل لوقف إطلاق النار المبرم في 23 أكوبر 2020م.

كما حت البيان جميع الدول الأعضاء بقوة علي احترام ودعم والتنفيد الكامل لاتفاق وقف اطلاق النار بما في ذلك سحب جميع القوات الاجنبية والمرتزقة دون تاخير، وتمنت اللجنة في بيانها الجهود المبدولة من الامم المتحدة والدول الاعضاء التي ساهمت في استصدار هدا القرار.

كما ثمنت اللجنة حضور رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كويتش جانبا من اجتماعات اللجنة في مقرها بمدينة سرت.

كما أكدت اللجنة قيامها لمعرفة أسباب عرقلة تأخير فتح الطريق الساحلي بين سرت ومصراتة وفي سبيل تسريع الإجراءات لفتح الطريق الساحلي فقد قررت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 في بيانها ما يلي:

تواصلت اللجنة مع السلطة التنفيذية لتذليل آخر الصعوبات التي تعيق فتح الطريق وتم اقتراح حلول مناسبة لهذه الغاية

تؤكد اللجنة أنه وفي حال لم يتم فتح الطريق الساحلي فريبا سوف يتم تسمية المعرقلين والأسباب المؤدية لذلك لاتخاذ الإجراءات

اختارت اللجنة قيادة القوة العسكرية المشتركة وتكليفها بالبدء في تنفيذ المهام المكلفة بها

اختارت اللجنة مقرا لقيادة القوة في سرت على أن تتمركز القوة في المنطقتين المحددتين من قبل اللجنة

كلفت اللجنة قيادة القوة بدمج أفراد القوة من الجانبين معا وإعادة توزيعهم علي المعسكرين المحددين

كما اعتمدت اللجنة لائحة العمل الداخلي واستحداث الوظائف العاجلة التي تساعد اللجنة للقيام بمهامها وإنشاء مكتب للتعامل مع ملف المحتجزين والمفقودين وتكليف اثنين من أعضائها بالإضافة إلى عضو من لجنة الترتيبات الأمنية للقيم بمهام هذا المكتب وذلك لإنشاء قاعة بيانات وتوثيق المعلومات للقيام بما يمكن من أعمال.