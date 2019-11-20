السفارة الأمريكية تُؤكد على دعم المؤسسة الوطنية للنفط

التقى القائم بأعمال السفارة الأمريكية لدى ليبيا جوشوا هاريس، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع الله.

وفي منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت السفارة الأمريكية أن اللقاء يأتي للتأكيد على دعم الولايات المتحدة للمؤسسة الوطنية للنفط التي يجب أن تظل مستقلة ومزودة بالموارد المناسبة من أجل الوفاء بعُهدتها الحيوية نيابة عن جميع الليبيين، بحسب السفارة.

وأعربت السفارة عن تطلعها لاستضافة شركاء من جميع أنحاء ليبيا في حوار اقتصادي الشهر المُقبل لتسهيل النقاش الليبي حول تعزيز الشفافية والمساءلة في المؤسسات الاقتصادية ومؤسسات الطاقة الحيوية.