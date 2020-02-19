السفارة الأمريكية تُؤكد على ضرورة إنهاء الإغلاق المستمر للموانئ والحقول النفطية

الولايات المتحدة تراقب عن كثب الآثار الإنسانية للنزاع. [السفارة الأمريكية في ليبيا]

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، الأربعاء، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله.

وأفادت السفارة الأمريكية في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن السفير نورلاند أعرب خلال اللقاء عن قلق الولايات المتحدة العميق إزاء هجوم عناصر حفتر على ميناء طرابلس التجاري، والتي لم تؤد إلاّ إلى منع وصول الوقود الحيوي للاستخدام المدني ممّا يضاعف من معاناة الشعب الليبي، بحسب السفارة.

كما أكد السفير نورلاند خلال لقائه أمس مع خليفة حفتر في الرجمة، على ضرورة إنهاء الإغلاق المستمر للموانئ والحقول النفطية في ليبيا، واستهداف موظفي الشركة الوطنية للنفط ومرافقها.

وأشارت السفارة إلى أن الولايات المتحدة تراقب عن كثب الآثار الإنسانية للنزاع، بما في ذلك تفاقم نقص الوقود وانقطاع الكهرباء في منطقة بنغازي وفي جميع أنحاء ليبيا، منوهة بأن هذه الهجمات تؤكد على الحاجة الملحة للأطراف الليبية للمضي قُدمًا في الحوار السلمي حول القضايا التي تفرّق بينهم.

محتوى ذو صلة سيالة: عدم استخدام «الفيتو» الروسي كان بالتنسيق معنا ودعت سفارة الولايات المتحدة جميع الأطراف إلى الالتزام بمحادثات لجنة 5+5 التي تُيسّرها الأمم المتحدة في مدينة جنيف جنيف، مطالبة بأن تُستأنف بسرعة من أجل إحراز تقدم نحو وقف إطلاق النار الذي طال انتظاره، وانسحاب القوات والمرتزقة الأجانب. وتتعارض العمليات العسكرية الأحادية الجانب، والهجمات الاستفزازية ضد البنية التحتية المدنية، والانتهاكات المتهوّرة لحظر الأسلحة من قِبل أطراف أجنبية مع تطلعات جميع الليبيين للمضي قُدمًا نحو مستقبل أكثر استقرارًا وازدهارًا، وفقاً لمنشور السفارة.

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