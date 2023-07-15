السفارة الأمريكية تُحذَّر من أي أعمال قد تقود إلى التوتر

أعلنت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، الجمعة، عن تأييدها ودعمها لبيان بعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا حول الإعتقالات العشوائية التي جرت مؤخرا، وردود الفعل الناجمة عنها.

وحذرت السفارة بشدة في تغريدة عبر حسابها على تويتر، من أي أعمال من شأنها أن تقود إلى مزيد التوتر وتقوض تطلعات الشعب الليبي.

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قد أعربت في بيان لها، عن انزعاجها الشديد من استمرار عمليات الخطف والاعتقال التعسفي والاختفاء القسري للمواطنين والشخصيات العامة من قبل مختلف الجهات الأمنية في ليبيا.

ودعت البعثة الأممية إلى الكف عن استخدام النفط الليبي والموارد الطبيعية الأخرى كأداة للمساومة في أي شكل من أشكال الصراع الداخلي.

وعبرت البعثة عن قلقها البالغ من التقارير التي تفيد بإغلاق بعض حقول النفط ردا على اعتقال وزير المالية بحكومة الوحدة الوطنية فرج بومطاري، مؤكدة أن هذا من شأنه أن يؤثر على مصدر الدخل الرئيسي للشعب الليبي، وطالبت بإنهاء الإغلاق على الفور.

وأوضح بيان البعثة أن “استمرار هذه السلوكيات لا يمكن أن تساعد على المضي قدما لإجراء انتخابات شفافة وشاملة وإنجاز المصالحة الوطنية”.