السفارة الأمريكية تُرحب بتعيين مجلس النواب لمحافظ المركزي ونائبه

رحبت السفارة الأمريكية لدى ليبيا بتعيين مجلس النواب لمحافظ جديد لمصرف ليبيا المركزي ونائبه.

وقالت السفارة عبر حسابها على منصة “إكس”: “نأمل أن يمهد هذا الاتفاق بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، الذي سهلته بعثة الأمم المتحدة، الطريق لاستعادة الثقة وتعزيز الحوكمة في هذه المؤسسة الحيوية”.

وأضافت السفارة الأمريكية: “ومن أجل تحقيق ذلك، سيكون تعيين مجلس إدارة تكنوقراطي ذو كفاءة عالية هو الخطوة الحاسمة التالية”.

وحثت السفارة الأطراف الليبية على الحفاظ على هذا الزخم والتوصل إلى توافق بشأن آلية شفافة وقابلة للمساءلة لإدارة إيرادات ليبيا لصالح الشعب الليبي في جميع المناطق.