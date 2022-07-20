السفارة الأمريكية تُشيد باجتماعات «الحداد» و«الناظوري» لتوحيد المؤسسة العسكرية 

أشادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، بالتقدم المحرز في المسار الأمني الليبي نحو مؤسسة عسكرية موحدة وذلك بعد اجتماع رئيسا الأركان العامة للجيش الليبي محمد الحداد وعبدالرزاق الناظوري رفقة اللجنة العسكرية المشتركة (5+5).

وأعلنت السفارة ضمّ صوتها إلى صوت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفق -تغريدة عبر حسابها بتويتر- في الإشادة بالتقدم المحرز “نحو مؤسسة عسكرية موحدة بفضل جهود اللواء الحداد واللواء الناظوري، وكذلك اللجنة العسكرية المشتركة (5+5)”.

وأضافت السفارة أن الولايات المتحدة تواصل دعمها للتنفيذ الكامل لاتفاقية أكتوبر العام 2020 لوقف إطلاق النار، بما في ذلك انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة.