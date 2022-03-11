السفارة الأمريكية تُشيد باستعداد «باشاغا» للتفاوض

أشادت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، باستعداد رئيس الحكومة الليبية فتحي باشاغا، للتفاوض من أجل إيجاد تسوية سلمية.

جاء ذلك على لسان سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، خلال مكالمة هاتفية، مع رئيس الحكومة فتحي باشاغا.

ونقل حساب السفارة الأمريكية على تويتر عن نورلاند قوله: “ضمن المشاورات الجارية مع جميع الأطراف، تحدثت الليلة مع رئيس الوزراء المكلّف من قبل مجلس النواب فتحي باشاغا وأشدت باستعداده لتهدئة التوترات اليوم والسعي لحل الخلاف السياسي الحالي من خلال المفاوضات وليس القوة”.

وأضاف السفير الأمريكي: “لا يمكن الحفاظ على استقرار ليبيا ووحدتها إلا من خلال الحوار واحترام حق حرية التنقل في جميع أنحاء البلاد”.

وفي سياقٍ ذي صلة، أجرى نورلاند اتصالا مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة الليلة، أعربه خلاله عن تقديري لالتزامه بحماية الأرواح وكذلك لاستعداده للدخول في مفاوضات لإيجاد حل سياسي.

كما أعلن السفير الأمريكي ريتشارد نورلاند، في وقت سابق، عن تأييدهم تمامًا رسالة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بشأن دعوة جميع الأطراف للامتناع عن أي عمل من شأنه أن يؤدي لحدوث مواجهات مسلحة، وحث كلا الجانبين على اغتنام الفرصة لمتابعة حل سياسي بدلاً من المخاطرة بالتصعيد.