السفارة الأمريكية تُشيد بمحادثات لجنة 5+5 بجنيف

أشادت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، بالجهود الجادة التي يقوم بها وفدي حكومة الوفاق الوطني وقوات حفتر خلال الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5، لإنهاء العنف حول طرابلس، وإعادة الأمن إلى المناطق المدنية، وحماية البنية التحتية الحيوية.

وأكدت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أن هذه الحوارات من الممكن أن تحقق مستقبلًا أكثر إشراقًا عندما يجتمع الليبيون بسلام للتفاوض حول القضايا التي تفرق بينهم، بحسب السفارة.

هذا وأفادت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بانتهاء الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية الليبية المشتركة 5+5 بمدينة جنيف السويسرية.

وقالت البعثة في بيان، الاثنين، تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه: “انتهت عصر يوم الأحد، 23 فبراير 2020، الجولة الثانية من محادثات اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 للوصول الى اتفاق وقف مستدام لإطلاق النار وإعادة الأمن والإستقرار إلى المناطق المدنية، والتي عقدت في قصر الأمم في جنيف بحضور ومشاركة ممثل الامين العام للامم المتحدة رئيس بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

ونوه البيان بأن عمل هذه اللجنة يُشكل أحد المسارات الثلاث التي تعمل عليها البعثة الأممية إلى جانب المسارين الاقتصادي والسياسي، واستناداً إلى قرار مجلس الأمن 2510 /2020 والذي دعا الطرفان إلى التوصل لاتفاق لوقف دائم لإطلاق النار.

وشكرت البعثة الأممية الطرفين على الجدية والرغبة الصادقة والروح المهنية العالية التي تميزت بها المباحثات، بحسب البيان. وأشار البيان إلى أن البعثة الأممية عملت خلال هذه الجولة مع الطرفين على إعداد مسودة اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار وتسهيل العودة الآمنة للمدنيين إلى مناطقهم مع وجود آلية مراقبة مشتركة تقودها وتُشرف عليها كل من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا واللجنة العسكرية المشتركة 5+5. واتفق الطرفان على أن يتم عرض مسودة الاتفاق على قيادتيهما لمزيد من التشاور، وعلى أن يلتقي الطرفان مجدداً في الشهر القادم في جنيف لاستئناف المباحثات واستكمال إعداد اختصاصات ومهام اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ الاتفاق المنشود. وجددت البعثة الأممية دعوتها لكلا الطرفين إلى الالتزام الكامل بالهدنة الحالية وضرورة حماية المدنيين وممتلكاتهم والمنشآت الحيوية.

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