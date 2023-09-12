السفارة الأمريكية تُطلق إعلاناً لحالة طوارئ إنسانية

أطلقت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية لدى ليبيا، اليوم الثلاثاء، إعلانا رسميا لحالة طوارئ إنسانية تجاوبا مع الفيضانات الكارثية في ليبيا.

ونقل حساب السفارة الرسمي على منصة “إكس” عن المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند قوله، إن إعلان الطوارئ الإنسانية سوف يسمح بتمويل مبدئي تقدمه الولايات المتحدة لمعاضدة جهود الإغاثة في ليبيا.

وأضاف نورلاند: “نحن ننسق مع شركائنا من الأمم المتحدة والسلطات الليبية لتقييم أفضل السبل لتوجيه المساعدة الأمريكية”.

وتابع: “بالإضافة إلى هذا، تلقينا تواصل من العديد من الأمريكيين – الليبيين الذين يرغبون بشدة في تقديم تبرعات خاصة لجهود الإغاثة وسوف نعمل مع السلطات الليبية لتوجيه هذه الموارد الى الأماكن التي هي في أمس الحاجة إليها”