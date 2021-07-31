السفارة الأمريكية تُناقش مع الكونغرس التباوي الأوضاع في الجنوب

ناقش السفير الأمريكي والمبعوث الخاص للولايات المتحدة إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبد المجيد منصور، المشاكل الاقتصادية للجنوب وكذلك التحديات التي تواجه الاستقرار والأمن في هذه المنطقة المهمة

جاء ذلك في مكالمة هاتفية أجراها نورلاند مع “عيسي، أمس الجمعة، بحسب ما أعلنت السفارة الأمريكية في تغريدة على حسابها الرسمي بتويتر.

وأكد نورلاند على الحاجة إلى تضافر الجهود لضمان رحيل القوات الأجنبية، وإعادة توحيد المؤسسات، وتمهيد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية كما هو مقرر في 24 ديسمبر.

وأشارت السفارة إلى أن رئيس الكونغرس التباوي أعرب عن قلقه بشأن التمثيل الانتخابي العادل للأقليات العرقية والقومية، في حين جدّد السفير نورلاند التأكيد على دعم الولايات المتحدة لهذا المبدأ المهم، بحسب السفارة.

(1/3) أجرى السفير ريتشارد نورلاند يوم الجمعة مكالمة هاتفية مع رئيس الكونغرس التباوي عيسى عبد المجيد منصور لمناقشة المشاكل الاقتصادية للجنوب وكذلك التحديات التي تواجه الاستقرار والأمن في هذه المنطقة المهمة #ليبيا — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) July 31, 2021

(3/3) وأعرب السيد منصور عن قلقه بشأن التمثيل الانتخابي العادل للأقليات العرقية والقومية، وجدّد السفير نورلاند التأكيد على دعم الولايات المتحدة لهذا المبدأ المهم #ليبيا — U.S. Embassy – Libya (@USAEmbassyLibya) July 31, 2021