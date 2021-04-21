السفارة الأمريكية تُناقش مع مكون «التبو» إجراء الانتخابات في موعدها

التقى السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، أمس الثلاثاء، في تونس العاصمة، برئيس الكونغرس التباوي عيسى عبد المجيد منصور.«»

وناقش الطرفان أهمية إجراء الانتخابات كما هو مقرر في ديسمبر 2021 وضمان تمثيل كافة المكونات الثقافية بشكل عادل في الهياكل السياسية الليبية.

واستنادًا إلى رؤيته لديناميكيات التبو في جنوب ليبيا وتشاد، أشار منصور إلى الجهود المقلقة من قِبل بعض العناصر الليبية الداخلية وكذلك القوى الخارجية مثل مرتزقة فاغنر لدعم العمليات العسكرية ضد تشاد من الأراضي الليبية، بحسب ما نقلت الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية على فيسبوك.

ونوهت السفارة الأمريكية إلى أن هجوم المتمردين الأخير على عاصمة تشاد نجامينا، يُسلط الضوء مرة أخرى على الحاجة الملحة لتوطيد السيادة الليبية عبر انتخابات وطنية التي من شأنها تمكين حكومة قوية يمكنها السيطرة على حدود ليبيا وبناء هيكل عسكري موحد، بحسب السفارة.