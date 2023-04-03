السفارة الأمريكية: سنواصل سعينا إلى مساءلة منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا

قالت السفارة الأمريكية في ليبيا بأنّها ستواصل استخدام الأدوات والسلطات المتاحة لها للسعي إلى مساءلة جميع منتهكي حقوق الإنسان في ليبيا

وذكرت السفارة الأمريكية في تغريدة عبر تويتر بأنّها تشارك بعثة تقصي الحقائق في ليبيا بشأن حقوق الإنسان في البلاد، قائلات: «نحن نقف إلى جانب الليبيين».

وفي سايق آخر، جددت السفارة الأمريكية دعوتها للترحيل العاجل لجميع القوات الأجنبية بما في ذلك مجموعة فاغنر الروسية المتورطة في ارتكاب جرائم حرب في ليبيا، وفقا لقولها.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان فولكر تورك أوضح أنّ وضع حقوق الإنسان مستمر في التدهور وسط أعمال عنف واسعة النطاق من قبل الجهات المسلحة، والمأزق السياسي المستمر.