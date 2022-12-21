السفارة الأمريكية: عملية تسليم «أبوعجيلة» قانونية

قالت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، إن عملية نقل المواطن الليبي أبو عجيلة محمد مسعود خير المريمي إلى عُهدة الولايات المتحدة لمحاكمته بتهم تتعلق بتفجير طائرة بان آم 103 قانونيّة وتمت بالتعاون مع السلطات الليبية.

وأفادت السفارة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، بأن عملية النقل هذه جاءت في أعقاب نشر الإنتربول بطاقة حمراء بحق مسعود في يناير 2022 تطالب جميع الدول الأعضاء في الإنتربول بتحديد مكان المدعَى عليه واعتقاله لغرض نقله إلى الولايات المتحدة.

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة لن تعيد فتح الاتفاقية المبرمة في عام 2008 بين الولايات المتحدة والحكومة الليبية آنذاك والتي حسمت مطالبات أمريكا والمواطنين الأمريكيين ضد ليبيا والناجمة عن حوادث إرهابية معيّنة بما في ذلك الهجوم على بان آم 103.

وأشارت السفارة إلى أن هذه الاتفاقية ألزمت الولايات المتحدة بإنهاء الدعاوى الحالية الخاصة بالتعويض المالي في المحاكم الأمريكية الناشئة عن هذه الحوادث وتمنع رفع أي دعاوى مستقبلية، ولكنها لا تقيّد بأي حال من الأحوال تعاونها في إنفاذ القانون أو أن يكون لها أي تأثير على التهم الجنائية ضد المسؤولين عن الهجوم.