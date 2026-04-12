السفارة الأمريكية في ليبيا: الميزانية الموحدة تدعم الاستقرار المالي

أعربت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا عن تهنئتها لليبيا بمناسبة توقيع ميزانية وطنية موحدة للمرة الأولى منذ أكثر من 13 عامًا، وذلك عقب أشهر من الوساطة الأمريكية ضمن إطار خارطة طريق أوسع تهدف إلى دعم السلام وتعزيز الوحدة الوطنية في البلاد.

وقالت السفارة، في بيان نشرته عبر منصة “إكس”، إن الأطراف المعنية في شرق وغرب ليبيا نجحت في تجاوز خلافاتها والتوصل إلى تسويات لصالح البلاد، بما يعزز الاستقرار المالي ويحمي قيمة الدينار الليبي ويحافظ على القوة الشرائية للمواطنين، إضافة إلى دعم صلابة مصرف ليبيا المركزي.

وأضاف البيان أن الميزانية الجديدة ستسهم في دعم مشاريع التنمية في مختلف أنحاء البلاد، إلى جانب ضمان تمويل المؤسسة الوطنية للنفط بما يمكّنها من رفع مستويات إنتاج الطاقة وزيادة الإيرادات، بما ينعكس على تعزيز الازدهار الاقتصادي في ليبيا وشركائها الدوليين.

وأكدت السفارة أن الولايات المتحدة ستواصل لعب دور فاعل في الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تحقيق الوحدة والسلام المستدام في ليبيا، مشيرة إلى أن محادثات الميزانية تمثل نموذجًا ناجحًا لمسار التوافق السياسي والاقتصادي.

كما جدد البيان دعم واشنطن لجهود توحيد المؤسسات الاقتصادية والعسكرية والسياسية في ليبيا، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات وطنية ناجحة، تحت إشراف ومتابعة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ضمن خارطة الطريق التي تقودها الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة هانا تيتيه.

— U.S. Embassy – Libya (@USEmbassyLibya) April 11, 2026