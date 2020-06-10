السفارة الأمريكية في ليبيا تُحذر من نشوب أزمة إنسانيّة في سرت

أعربت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا، اليوم الاربعاء، عن تخوفها من احتمال حدوث أزمة إنسانية في مدينة سرت التي تبعد عن العاصمة طرابلس 450 كلم شرقاً، نتيجة الاشتباكات والمعارك المدمّرة على المدينة.

وحذرت السفارة في بيان حصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، بأن التصعيد المستمر في سرت قد يؤدي إلى تفاقم معاناة المدنيين، وزرع الانقسامات التي يمكن إستغلالها من قبل الجهات المتطرفة.

وأكدت السفارة الأمريكية في ليبيا الانضمام إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في دعوتها لجميع أطراف النزاع إلى وقف التصعيد، واحترام التزاماتهم بموجب القانون الإنساني الدولي”.

ونوهت كذلك من الانخراط في أعمال الانتقام والتخريب التي تستهدف المدنيين، والبنى التحتية المدنية بشكل غير قانوني، وأنها ستعمل على محاسبة المخالفين.

وكما ثمّنت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية الجهود المشتركة مع أهالي سرت وقادة المجتمع المحلي الذين يواصلون مسيرتهم الطويلة نحو الانتعاش.

وفي ختام البيان، ذكرت ومنذ عام 2016، قدّمت الحكومة الأمريكية من خلال الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية التابعة لوزارة الخارجية، أكثر من 25 مليون دولارا لدعم جهود إعادة الاستقرار والإنعاش المبكّر لتعزيز هزيمة داعش والبناء من أجل مستقبل سلمي.