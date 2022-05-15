السفارة الأمريكية: نُؤيد تجميد عائدات النفط في حسابات المصرف الليبي الخارجي

قالت السفارة_الأمريكية في ليبيا إنّ الولايات المتحدة تؤيد التجميد المؤقت لعائدات النفط في حساب المؤسسة الوطنية للنفط لدى المصرف الليبي الخارجي حتى يتم التوصل إلى اتفاق بشأن آلية لإدارة الإيرادات.

وأوضحت السفارة أنّ استعادة إنتاج النفط الليبي أمر مهم للشعب الليبي والاقتصاد العالمي، مؤكدة أنّ الاتفاق على آلية لإدارة شفافة لعائدات النفط أمر ضروري من أجل تحقيق ذلك حسب ما ناقشته الأطراف الليبية يوم 1 أبريل في اجتماع مجموعة العمل الاقتصادي المنبثقة عن عملية برلين

وأوضحت السفارة أنّه يجب أن تتضمن الآلية اتفاقًا على النفقات التي تكتسي أولوية، وتدابير الشفافية، وخطوات لضمان الرقابة والمساءلة، مجددة استعدادها لتقديم المساعدة الفنية بناء على طلب الأطراف الليبية للمساعدة في هكذا آلية.

واشارت السفارة أنّ ذلك سيسهم التقدم على هذا الصعيد القضايا المهمة في خلق بيئة سياسية أكثر استقرارًا بما يساعد في استعادة الزخم نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية