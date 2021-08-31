السفارة الإيطالية تشرع في منح التأشيرة خلال الفترة القادمة

التقى وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية محمد خليل عيسى، بمقر الوزارة في طرابلس، أمس الاثنين، سفير الجمهورية الإيطالية المعتمد لدى ليبيا جوزيبي بوتشينو.

وتم التطرق خلال اللقاء، إلى عدد من الملفات المهمة والعالقة، ومن بينها العمل على تنفيذ معاهدة الصداقة الليبية الإيطالية، وموضوع الهجرة غير الشرعية، للمساعدة في مواجهة هذه المشكلة مع دول المصدر.

وأكد السفير الإيطالي خلال اللقاء أن سفارة بلاده بطرابلس، ستشرع في منح التأشيرة للمواطنين الليبيين في الفترة القريبة القادمة.

كما أعرب السفير عن أمل بلاده في توطيد العلاقات الثنائية وفي مختلف المجالات بين البلدين، وبما يخدم مصلحة الشعبين الصديقين، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بوزارة الخارجية.