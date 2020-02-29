السفارة الإيطالية تُدين الهجوم على العاصمة طرابلس

تدعم إيطاليا الجهود الصادقة تجاه الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة. [سوشيال ميديا]

أدانت السفارة الإيطالية لدى ليبيا، ما وصفته بـ”الهجمات الوحشية” المستمرة على المنشآت المدنية في مطار معيتيقة، وعلى الأحياء السكنية في العاصمة طرابلس.

وفي تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر، أعلنت السفارة انضمامها إلى بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في إدانتها للهجمات، التي قالت إنها سببت ألما غير مقبول للمدنيين وحرمتهم من حقوقهم الأساسية.

وأكدت السفارة دعم إيطاليا بشكل كامل ومستمر الجهود الصادقة تجاه الحوار الذي تقوده الأمم المتحدة للوصول إلى بلد موحد ومزدهر وسلمي في صالح جميع الليبيين، بحسب السفارة.

هذا وأفاد عميد بلدية أبوسليم عبدالرحمن الحامدي، الجمعة، بإصابة امرأة وتضرر عدد من المنازل قرب شارع السلام نتيجة سقوط قذائف عشوائية أطلقتها عناصر حفتر.

من جهتها أكدت إدارة شؤون الجرحى إجلاء الحالات الخطيرة بمستشفى معيتيقة التابع لجهاز الطب العسكري الواقع بجوار المطار بسبب شدة القصف على المنطقة.

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