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السفارة الإيطالية لدى ليبيا تُطالب بالإفراج الفوري عن «سرقيوة»

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 يوليو 2019 - 19:43
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أعربت سفارة إيطاليا لدى ليبيا عن قلقها من اختطاف عضو مجلس النواب سهام سرقيوة، من منزلها بنغازي من قِبل قوات حفتر.

وقالت السفارة في تغريدة عبر حسابها الرسمي على تويتر:

نحن نشعر بقلق عميق إزاء التقارير التي تفيد باختطاف عضوة مجلس النواب سهام سيرقيوة.

وطالبت السفارة بالإفراج الفوري عن سرقيوة، والعودة إلى الحوار السياسي الحر واحترام سيادة القانون كونه الطريق الوحيد نحو السلام والاستقرار في ليبيا، بحسب السفارة الإيطالية.

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