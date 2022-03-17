السفارة الامريكية لدى ليبيا تكشف تفاصيل زيارة «نورلاند» لطرابلس

أدّى المبعوث الخاص وسفير الولايات المتحدة لدى ليبيا ريتشارد نورلاند زيارة إلى طرابلس لعقد اجتماعات مع التركيز على الحفاظ على الهدوء والعودة إلى الطريق نحو الانتخابات.

وذكرت السفارة الأمريكية أنّ نورلاند شارك أيضا في استضافة اجتماع مجموعة العمل الاقتصادية لعملية برلين من أجل تعزيز التقدم في المسار الاقتصادي لليبيا، وهو جهد يمكن أن يعالج الفوارق الاقتصادية ويساعد على استقرار الوضع السياسي.

وقال نورلاند إنّ الولايات المتحدة تواصل دعم الغالبية العظمى من الليبيين الذين ينتظرون الانتخابات ويطالبون بفرصة للإدلاء بأصواتهم من أجل مستقبل بلادهم.

وتابع نورلاند ركزنا على دعمنا للتقدم المستمر على المسار الاقتصادي كعنصر أساسي لضمان الاستقرار والازدهار المشترك، وإنهاء المرحلة الانتقالية الصعبة والطويلة في ليبيا.

وتحدث السفير نورلاند، خلال زيارته هذه، مع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي ورئيس وزراء حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، مؤكدا دعم الولايات المتحدة لعملية تقودها ليبيا، بتيسير من المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، تؤدّي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية حرة ونزيهة في أسرع وقت ممكن.

وشجع الدبلوماسي الامريكي رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على التعامل مع رئيس الحكومة المكلفة فتحي باشاغا من أجل تجنب تصعيد التوترات التي قد تؤدي إلى العنف”، داعيا إلى “إعادة فتح المجال الجوي الليبي أمام جميع الرحلات الجوية الداخلية

وأشار السفير نورلاند أيضًا إلى أنّ ليبيا يمكن أن تستفيد من أسعار النفط المرتفعة الحالية وتساعد في تهدئة أسواق الطاقة العالمية، إذا حصلت المؤسسة الوطنية للنفط على الموارد اللازمة لتعزيز الإنتاج.