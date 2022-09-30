السفارة البريطانية تُصدر توضيحاً بشأن سفينة «إتش إم إس ألبيون»

أصدرت سفارة المملكة المتحدة لدى ليبيا، بياناً توضيحياً، بشأن سفينة الإنزال “إتش إم إس ألبيون”.



وذكر البيان أن السفينة زارت العاصمة طرابلس، كرمز للعلاقة الودية والتعاون بين المملكة المتحدة وليبيا.

واستمرت الزيارة ليوم واحداً حافلاً بالأحداث والأنشطة لتعزيز التعاون بين البحرية الملكية والبحرية الليبية، وتعتبر هذه الزيارة الودية جزء روتيني من أنشطة سفينة الإنزال “إتش إم إس ألبيون” للتعاون بين البحرية الملكية وقوات البحرية في بلدان البحر الأبيض المتوسط، مثل زياراتهم بالماضي إلى إسبانيا، قبرص وإيطاليا، بحسب البيان.

وأضاف البيان أنه “ضمن أعراف زيارات سفن البحرية الملكية، تمت دعوة فريق السفارة البريطانية والبحرية الليبية وبعض من القادة الليبيين لحضور حفل على متن السفينة”.

وتقدمت السفارة البريطانية بالشكر لطاقم السفينة على احترام الثقافة الليبية، حيث قدموا ضيافة أكل حلال ومشروبات غير كحولية للحضور.

ونوه البيان إلى أن السفارة البريطانية في ليبيا تعمل بلا كلل مع جميع الليبيين من أجل إحراز تقدم نحو تحقيق الاستقرار الدائم.