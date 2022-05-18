السفارة التركية تُؤكد على ضرورة حل المشاكل من خلال الحوار

قالت السفارة التركية في ليبيا إنّه من الضروري حل المشاكل من خلال الحوار، وإنّه ينبغي أن يكون صون السلام ومنع نشوب الصراع أولوية قصوى.

وفي تعليقها على أحداث طرابلس، دعت السفارة التركية جميع الأطراف إلى التحلي بالإخلاص والفطرة السليمة وتجنب الأعمال التي من شأنها أن تهدد الاستقرار.

وأوضحت السفارة التركية أنّه في هذه المرحلة الحرجة يجب إعطاء الأولوية للخطوات القانونية التي ستقود ليبيا إلى انتخابات نزيهة وحرة ووطنية، وأنّه من الضروري أن تستكمل المؤسسات الليبية المعنية عملها في أقرب وقت ممكن لإرساء أسس قانونية متينة

وجددت السفارة التركية التأكيد على دعم أنقرة لجهود مجلسي الدولة والنواب برعاية الأمم المتحدة، مشيرة أنّ تركيا ترى ليبيا ككل وتحتضن كل الليبيين، وستواصل مساهماتها في جهود المصالحة والعملية السياسية التي يقودها ويمتلكها الليبيون تحت حماية الأمم المتحدة.