السفارة التشادية تدعو مواطنيها في ليبيا الراغبين بالعودة إلى التواصل معها

أعلنت سفارة تشاد لدى ليبيا البدء في ترتيب رحلات جوية بنظام المجموعات من طرابلس إلى انجامينا «ترانزيت» بالتنسيق مع شركة مصر للطيران.

وذكرت السفارة أنّ الغرض هو لتسهيل السفر على الجالية التشادية الموجودة في ليبيا والراغبين في العودة إلى تشاد عن طريق الجو، نظرا لصعوبات وخطر السفر عن طريق البر.

وشددت السفارة على مواطنيها ضرورة وثيقة السفر، وتأشيرة الخروج من الجوازات، وتذكرة السفر «السعر غير ثابت، يحدد بحسب فترة الحجز» إلى جانب وجود التطعيمات الدولية للمسافرين.

وتابعت السفارة أنّه سيتم إتمام جميع الإجراءات المذكورة أعلاه تحت إشراف السفارة بالتنسيق مع الجهات المختصة، وان إجمالي تكلفة الإجراءات والخدمات تساوي 2500 دينار ليبي فقط للشخص الواحد.

ودعت السفارة التشادية مواطنيها الراغبين في العودة إلى تشاد بطريقة آمنة الحضور إلى مقر السفارة بطرابلس لإتمام إجراءات تسجيله، وسيتم التواصل لاحقا مع الجميع، عند اكتمال العدد المطلوب، وتحديد موعد الرحلة.