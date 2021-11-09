السفارة الجزائرية في طرابلس تعيد فتح أبوابها نهاية نوفمبر الجاري

أعلنت السلطات الجزائرية، إعادة سفيرها إلى العاصمة طرابلس، نهاية نوفمبر الجاري، بعد سبع سنوات من إغلاق السفارة جراء الأوضاع الأمنية والانقسام السياسي.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية، عن مصادر دبلوماسية أنّ الجزائر قررت إعادة فتح سفارتها في طرابلس، بعد تعيين سليمان شنين سفيرا فوق العادة، لدى طرابلس.

وأضافت وسائل إعلام جزائرية، أن السفير الجديد سيلتحق مباشرة بمنصبه في طرابلس نهاية نوفمبر الجاري.

ويتمتع السفير فوق العادة بصلاحيات قانونية موسعة تشمل توقيع اتفاقيات باسم الدولة أو الهيئة التي يمثلها، وهو ما لا يحق للسفير العادي.