السفارة الروسية في ليبيا تستأنف عملها من تونس

قال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الجمعة، إن السفارة الروسية في ليبيا، ستستأنف عملها وستقوم بمهامها من تونس بشكل مؤقت.

صرح بذلك لافروف خلال اجتماعه بعقيلة صالح، في موسكو، وأضاف: “أود أن أختتم ملاحظاتي الافتتاحية بحقيقة أننا قررنا استئناف أنشطة السفارة الروسية في ليبيا، والتي سيقودها القائم بالأعمال السيد جامشيد بولتايف”.

وأضاف وزير الخارجية الروسية:

ستكون إدارة السفارة الروسية من تونس مؤقتا، لكن أؤكد أن وظائفها تشمل تمثيل روسيا في جميع أنحاء ليبيا.

وأكد لافروف أنه لا يوجد حل عسكري للصراع في ليبيا، ويجب على الأطراف حل المشاكل من خلال المفاوضات.

وتابع لافروف: “روسيا أكدت طوال هذه السنوات أن النزاع الليبي ليس له حل عسكري وأن جميع التناقضات يمكن ويجب أن تحل بأساليب سياسية على طاولة المفاوضات من قبل الليبيين أنفسهم”.