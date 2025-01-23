السفارة السودانية تنفي تعرض مهاجرات سودانيات للعنف والاعتداء الجنسي

نفت السفارة السودانية في طرابلس، ما ورد في التقرير الذي بثته هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) حول تعرض ما وصفتهم الهيئة بـ”المهاجرات السُّودانيات” للعنف في سجن أبو سليم بطرابلس، والاعتداء الجنسي من عناصر جماعات مسلحة في غرب ليبيا.

وأكدت السفارة في بيان تحصلت “عين ليبيا” على نسخة منه، أنها لم تتلق أي شكوى أو بلاغ يفيد بتعرض إحدى الوافدات السودانيات إلى عنف أو اعتداء جنسي داخل السجون الليبية أو أثناء فترة الاحتجاز.

وأشادت السفارة السودانية وثمنت مستوى التعاون والتنسيق بين السفارة وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، والمساعدة والدعم الذي ظل يقدمه الجهاز للوافدين السٌّودانيين من الجنسين، والحرص التام على التواصل المستمر مع السفارة بغرض إخلاء سبيلهم واستلامهم، تنفيذًا لتوجيهات حكومة الوحدة الوطنية الليبية والقاضية بمعاملة الوافدين السّودانيين إلى دولة ليبيا معاملة الليبيين وتقديم كافة التسهيلات والمساعدة لهم خلال المحنة التي يمر بها السُّودان.

كما أشادت السفارة بمستوى التنسيق بين السفارة السودانية وإدارة سجن أبو سليم، على وجه التحديد، وبقية السجون الليبية ومراكز الاحتجاز الأخرى، والحرص على إخلاء سبيل المحتجزين من الجنسية السٌّودانية، الشيء الذي يضحد ويفند ما ذهبت إليه هيئة الإذاعة البريطانية في تقريرها غير الدقيق، والذي يفتقد للمصداقية، والذي خصصت فيه الهيئة الوافدين من الجنسية السُّودانية دون غيرهم من الوافدين إلى دولة ليبيا، بحسب البيان.