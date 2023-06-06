السفارة السودانية تُشيد بالدعم الليبي لإحلال السلام في السوادن

استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، السفير السوداني لدى ليبيا إبراهيم محمد أحمد.

وقدم السفير السوداني لدى ليبيا، إحاطةً لرئيس المجلس عن الأحداث المؤسفة التي شهدها السودان خلال الفترة الأخيرة، وكذلك عن الجهود الدبلوماسية التي يبذلها الوسطاء الإقليميين والدوليين لإحلال السلام والاستقرار في السودان الشقيق.

كما أشاد السفير بكلمة رئيس المجلس الرئاسي خلال القمة العربية الأخيرة المُنعقدة في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية التي أشاد فيها بانعقاد محادثات جدة بين الأطراف السودانية من أجل إحلال السلام في السودان، وكذلك استعداد ليبيا للمشاركة في تلك الجهود ودعمها، بحسب ما نقل المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي.