السفارة الصينية تسهّل إجراءات الحصول على التأشيرة

أعلنت السفارة الصينية في ليبيا، عن تسهيل إجراءات الحصول على التأشيرة، حيث سيتمكن المتقدمون من تقديم طلباتهم إلكترونيًا ابتداءً من 17 مارس2025، مما يساهم في تسريع وتبسيط عملية الحصول على التأشيرة.

وأوضحت الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة في بيان أن “هذا التحديث يأتي في إطار تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين الصين وليبيا، وهو خطوة إيجابية نحو دعم رجال الأعمال والتجار الليبيين في تعاملاتهم مع السوق الصينية”.

وأكدت الغرفة أنها “تتابع عن كثب هذه التطورات، واستمرار جهودها لحل التحديات التي تواجه رجال الأعمال الليبيين في هذا المجال”.

وتقدمت الغرفة الاقتصادية الليبية الصينية المشتركة “بالشكر إلى السفارة الصينية في تونس على جهودها المستمرة و حرصها على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين”.