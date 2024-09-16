السفارة العراقية تدعو مواطنيها في سبها للتواصل عند الحاجة

دعت السفارة العراقية في طرابلس مواطنيها المقيمين في مدينة سبها جنوب البلاد للتواصل عند الحاجة لتقديم المساعدة الممكنة، وأشارت السفارة إلى أنها تتابع “باهتمام بالغ أحداث السيول التي تطال مدينة سبها جنوب دولة ليبيا”.

وقالت السفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي إنها “تتابع وتنسق مع السلطات المعنية هناك للوقوف على سلامة المواطنين العراقيين”، مؤكدة أنها “تتابع مع عدد من العائلات العراقيَّة وتتمنى لهم السلامة”.

وأودت الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة سبها بحياة شخصين وتسببت في إصابة 33 آخرين، بينما أعلن رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب أسامة حماد حالة الطوارئ في المدينة ومناطق الجنوب. وقرر تشكيل «لجنة الطوارئ والاستجابة السريعة» لمواجهة تداعيات السيول التي اجتاحت تلك المناطق.