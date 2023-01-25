السفارة الفرنسية تدرس فرز طلبات التأشيرة من داخل ليبيا

أفاد موقع “أفريكا إنتليجنس”، بأن السفارة الفرنسية في طرابلس، تدرس فرز طلبات التأشيرة من داخل ليبيا بنفسها خلال المدة القادمة، وذلك عن طريق التعاقد مع سركة الخدمات “تي إل إس كونتاكت”.

وأوضح الموقع الفرنسي المقرب من عدة دوائر مخابرات غربية، أن هذا الأمر سيسهل إلى حد كبير الإجراءات بالنسبة لليبيين الذين يتعين عليهم حاليا الذهاب إلى تونس لتقديم طلب تأشيرة

وأشار “أفريكا إنتليجنس” إلى قبول دول أوروبية أخرى، مثل مالطا وإيطاليا، الطلبات من ليبيا عبر شركة “في إف إس غلوبال”، وهي شركة مملوكة بنسبة 75٪ لصندوق الاستثمار الأمريكي “بلاكستون”.

يُشار إلى أن “تي إل إس كونتاكت” هي إحدى شركاء فرنسا المفضلين في شمال إفريقيا، وتتعامل الشركة مع طلبات التأشيرات في الجزائر وتونس والدار البيضاء والقاهرة، ويتم انتقادها بانتظام من قِبل المتقدمين بسبب التأخير الطويل في تأمين المواعيد، وفقاً لموقع “أفريكا إنتليجنس”.

يُذكر أن السفارة الفرنسية لدى ليبيا، استأنفت العمل بالعاصمة طرابلس، يوم 29 مارس 2021م، بعد إغلاقها عام 2014م لدواعي أمنية.