السفارة الفرنسية تدعو «الأخوة الأعداء» في ليبيا للاقتداء بالعلاقات الفرنسية البريطانية

أعرب السفيران الفرنسي و البريطاني لدى ليبيا، مصطفى مهراج ومارتن لونغدن، عن التزام بلديهما “بوحدة ليبيا واستقرارها وسيادتها”.

وفي بيان أصدرته السفارة الفرنسية في ليبيا، عقب احتفال سفارتي البلدين بمرور 120 عامًا على “الوفاق الودي”، بين البلدين، اعتبرت السفارة الفرنسية أن “هذا الاحتفال بمثابة تذكير بأن الوفاق الودي ليس مجرد وثيقة موقعة قبل 120 عامًا، بل قبل كل شيء ميثاق صداقة يمكن أن يكون مثال للإخوة الأعداء اليوم في ليبيا وأماكن أخرى”.

وتابع البيان إن معاهدة “الوفاق الودي” التي أبرمتها فرنسا وبريطانيا العام 1904، تعتبر “ميثاق صداقة يمكن أن يكون مثالا للإخوة الأعداء اليوم في ليبيا”.

وحسب البيان، كان الاحتفال فرصة للتأكيد على أن البلدين لديهما الكثير من القواسم المشتركة، ومسؤوليتهما عن السلام والأمن العالمين، ومواجهة تحديات القضايا العالمية والتكنولوجيات الجديدة، والتعاون في جميع المجالات.

“الوفاق الودي” هو مجموعة من الاتفاقات جرى توقيعها بين بريطانيا وفرنسا، بعد تسوية عدد من النزاعات الاستعمارية بينهما، وأطلقت بموجبه يد فرنسا في المغرب، وإنجلترا في مصر، مع اعتراف الدولتين بحق إسبانيا في الساحل الشمالي الغربي لمراكش.