السفارة الفرنسية ترحب بإنشاء لجنة «لجنة مالية عليا» لمتابعة الإنفاق العام

رحّبت فرنسا، اليوم الأحد، بقرار المجلس الرئاسي بإنشاء لجنة عليا للرقابة المالية، بالتنسيق مع كافة المؤسسات الليبية لمتابعة إنفاق الدولة وضمان التوزيع العادل للموارد الوطنية.

واعتبر بيان صدر عن السفارة الفرنسية أن هذه الخطوة ذات أهمية، لخلق مناخ ملائم لإجراء انتخابات حرة وشفافة وذات مصداقية، مؤكدا دعم دولة فرنسا المستمر الحلول الليبية – الليبية، وتمسكها بسيادة ليبيا.

وكان المجلس الرئاسي أصدر قرارا بتشكيل «لجنة مالية عليا» برئاسة محمد المنفي وفرحات بن قدارة نائبا له وعضوية 16 آخرين بينهم مسؤولون ووزراء.