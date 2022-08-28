السفارة الفرنسية تُذكر الأطراف المحلية بالتزاماتها لحماية المدنيين

أدانت السفارة الفرنسية لدى ليبيا الاشتباكات التي شهدتها العاصمة طرابلس الساعات الأخيرة والتي تسببت في سقوط ضحايا بينهم مدنيين.

وأوضحت السغارة في بيان لها أنّها تشارك الأمم المتحدة في حثّها لجميع أطراف النزاع على احترام اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في جنيف نهاية عام 2020.

وقالت السفارة الفرنسية إنّها تُذكّر جميع الأطراف بالتزاماتها فيما يتعلق بالقانون الدولي الإنساني لحماية المدنيين، مشجعة إيّاهم على الدخول في حوار سياسي لتخفيف من حدّة التواترات الحاصلة.

وجدّدت السفارة الفرنسية التأكيد على التزامات باريس بتعزيز حل سياسي قابل للتطبيق للنزاع الحاصل، الأمر الذي يتطلب إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية شفافة وذات مصداقية.