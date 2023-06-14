السفارة الليبية بأنقرة تبحث تعزيز التعاون مع تركيا

التقى السفير الليبي لدى تركيا مصطفى القليب، اليوم الأربعاء، عدداً من رجال الأعمال والأكاديميين الأتراك بحضور الملحق الأكاديمي عز الدين العربي والملحق التجاري أسامة سيف النصر.

وأفادت السفارة الليبية بتركيا في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن اللقاء يأتي في إطار حرص السفير الليبي على تعزيز الشراكة والتعاون التجاري والأكاديمي بين البلدين.

وأكد القليب دعمه لكل الأفكار والبرامج والنشاطات التي من شأنها أن تساهم في تعزيز العلاقات بين دولة ليبيا وجمهورية تركيا.

من جانبه، عبر رجال الأعمال والأكاديميين عن رغبتهم في خلق فرص عمل داخل ليبيا من شأنها أن تعود بالنفع وتُعزز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين وتفتح آفاق أوسع للتعاون.