السفارة الليبية بالأردن تعلن اختفاء «بوحلاق» في بنغازي

أعلنت السفارة الليبية بالمملكة الأردنية الهاشمية عن فقدان الاتصال واختفاء الموظف الدبلوماسي أسامة بوحلاق العقوري أثناء قيامه بزيارة لمدينة بنغازي.

وأعربت السفارة في بيان، عن بالغ قلقها عن واقعة الاختفاء نظرا لما يمثله هذا الحادث من انتهاك صارخ للقوانين والأعراف والاتفاقيات الدولية والدبلوماسية وما تتضمنه من حماية للموظفين الدبلوماسيين.

وناشدت السفارة الليبية بالمملكة الأردنية الهاشمية جميع الجهات الرسمية والأمنية في مدينة بنغازي بالتحرك العاجل وبذل الجهود الحثيثة في سبيل البحث عن أسامة بوحلاق وعودته إلى أهله بأمن وسلام.