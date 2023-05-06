السفارة الليبية بالخرطوم تُطلق النداء الأخير لأفراد الجالية

أطلقت السفارة الليبية بجمهورية السودان، النداء الأخير لأفراد الجالية الليبية بالخرطوم الراغبين في المغادرة والذين تواصلوا أخيراً مع فريق الطوارئ، بضرورة التواصل مع الأرقام المخصصة وبشكل عاجل.

وأوضحت السفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن الفرصة الأخيرة للإجلاء خارج الخرطوم ستكون يوم الأحد أو الاثنين حسب التنسيق مع فريق الطوارئ المكلف.