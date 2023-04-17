السفارة الليبية بالسودان: لم نتلق نداءات استغاثة أو بلاغات من الجالية

قالت السفارة الليبية بالعاصمة السودانية الخرطوم إنّها لم تتلقَّ أيّ نداءات استغاثة أو بلاغات، وأنّ كافة أبناء الجالية الليبية والطلبة الدارسين والعاملين بالبعثة الدبلوماسية بخير.

وأوضحت السفارة أنّها تتابع بشكل مستمرّ التطورات الحاصلة بالعاصمة الخرطوم وكافة مناطق السودان بشكل يومي استعدادا للتعامل معها على جميع المستويات.

وجددت السفارة تأكيدها على أنّ جميع أفراد الجالية الليبية ضرورة تجنّب الخروج والحركة في الأماكن التي تطالها الاشتباكات إلى حين توفير ممرّات آمنة.

واشارت السفارة الليبية بالسودان إلى أنّ الأطراف الدولية والإقليمية تسعى إلى فتح ممرات آمنة للمدنيّين في أقرب وقت وفتح المجال الجوي.