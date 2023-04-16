السفارة الليبية بالسودان: نحن على التواصل مع الجالية وهم بخير

قال المكتب الإعلامي للسفارة الليبية في السودان إنّ الوضع خطير جدا في البلاد، وأنّ السفارة لم تتخذ قرارا بشأن إجلاء الرعايا الليبيين بسبب خطورة الحركة جراء تصاعد حدة الاشتباكات.

وذكر المكتب الإعلامي للسفارة الليبية في السودان في تصريح صحفي أنّ السفارة على تواصل مع معظم أبناء الجالية، وأنّهم بخير وملتزمون بتعليمات السفارة بالبقاء في منازلهم.

وأشار المكتب الإعلامي بالسفارة الليبية في السودان إلى أنّ حركة الملاحة الجوية في مطار الخرطوم الدولي متوقفة منذ يوم أمس، وأنّ هذا يصعب على السفارة اتخاذ قرار بإجلاء الرعايا.