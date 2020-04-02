السفارة الليبية بالولايات المتحدة تدعو أبناء الجالية المقيمين للحيطة والحذر

تعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات. [إنترنت]

دعت السفارة الليبية في الولايات المتحدة، المواطنين الليبيين المقيمين في البلاد إلى اتخاذ الحيطة والحذر للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد الارتفاع الكبير في معدلات الوفيات والإصابات بالوباء هناك.

وفي بلاغ تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، طالبت السفارة أبناء الجالية الليبية المقيمين في الولايات المتحدة باتباع التعليمات الصادرة عن السلطات المختصة في كل ولاية للتعامل مع هذا الفيروس، والتقيد بإجراءات الوقاية.

كما طالبت السفارة بالتبليغ عن أي إصابة بالفيروس قد يتعرض لها أحد أبناء الجالية الليبية حتى تتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة بالخصوص.

وتعتبر الولايات المتحدة الدولة الأولى عالميا من حيث عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بأكثر من 216 ألف حالة بينها أكثر من 5100 وفاة.

وتُظهر آخر بيانات معهد جونز هوبكنز الأمريكي، الذي أطلق مشروعا خاصا بمتابعة تفشي كورونا في العالم، أن 5137 شخصا على الأقل توفوا في الولايات المتحدة إثر إصابتهم بالفيروس حتى اليوم الخميس.

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