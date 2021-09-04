السفارة الليبية بتونس تُناقش مسألة إغلاق الحدود بين البلدين

عقد المندوب الأمني لدى السفارة الليبية بتونس عميد إبراهيم البوعيسي، اجتماعاً اليوم السبت، مع المدير العام للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بوازرة الداخلية التونسية.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، بأن الاجتماع ناقش تعزيز التعاون الأمني المشترك بين ليبيا وتونس، وكذلك مسألة إغلاق الحدود بين البلدين.

وأكد الجانب التونسي أن اللجنة العلمية بوزارة الصحة التونسية سوف تبت في الموضوع خلال الفترة القريبة، والاتفاق على أن أمن ليبيا من أمن تونس وكذلك توحيد الجهود وتبادل المعلومات الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

هذا وعبر المدير العام للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بوازرة الداخلية التونسية، عن اهتمام وزير الداخلية بالتنسيق والتعاون الأمني المستمر بين وزارتي الداخلية بالبلدين بما يخدم المصلحة المشتركة بينهما.