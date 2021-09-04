انتخابات ليبيا

السفارة الليبية بتونس تُناقش مسألة إغلاق الحدود بين البلدين

عين ليبيا | نُشر: السبت، 4 سبتمبر 2021 - 14:14 | آخر تحديث: 4 سبتمبر 2021 - 14:52 نُشر: السبت، 4 سبتمبر 2021 - 14:14
ليبيا
السفارة الليبية بتونس تُناقش مسألة إغلاق الحدود بين البلدين
وزارة الداخلية
اللجنة العلمية بوزارة الصحة التونسية ستحسم قريبا المسألة

عقد المندوب الأمني لدى السفارة الليبية بتونس عميد إبراهيم البوعيسي، اجتماعاً اليوم السبت، مع المدير العام للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بوازرة الداخلية التونسية.

وأفادت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية في منشور عبر صفحتها على فيسبوك، بأن الاجتماع ناقش تعزيز التعاون الأمني المشترك بين ليبيا وتونس، وكذلك مسألة إغلاق الحدود بين البلدين.

وأكد الجانب التونسي أن اللجنة العلمية بوزارة الصحة التونسية سوف تبت في الموضوع خلال الفترة القريبة، والاتفاق على أن أمن ليبيا من أمن تونس وكذلك توحيد الجهود وتبادل المعلومات الأمنية المتواصلة لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

هذا وعبر المدير العام للشؤون الخارجية والتعاون الدولي بوازرة الداخلية التونسية، عن اهتمام وزير الداخلية بالتنسيق والتعاون الأمني المستمر بين وزارتي الداخلية بالبلدين بما يخدم المصلحة المشتركة بينهما.

آخر تحديث: 4 سبتمبر 2021 - 14:52
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً