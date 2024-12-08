السفارة الليبية بدمشق تدعو الليبيين إلى توخي الحذر

عين ليبيا | نُشر: الأحد، 8 ديسمبر 2024 - 14:06 | آخر تحديث: 8 ديسمبر 2024 - 14:21 نُشر: الأحد، 8 ديسمبر 2024 - 14:06
ليبيا
غيتي
حثت السفارة الجميع على الالتزام بالتعليمات

دعت السفارة الليبية بالجمهورية العربية السورية كافة المواطنين الليبيين المتواجدين والمقيمين في سوريا إلى توخي الحيطة والحذر في ظل الظروف الأمنية الراهنة التي قد تؤثر على سلامتهم.

وحثت السفارة الجميع على الالتزام بتعليمات السلطات السورية المختصة والابتعاد عن المناطق التي تشهد اضطرابات أو أعمال عنف.

كما دعت السفارة جميع أفراد الجالية الليبية لسرعة التواصل مع السفارة الليبية في دمشق لتسجيل بياناتهم حتى تتمكن السفارة من مراجعة ومتابعة أوضاعهم بشكل مستمر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

آخر تحديث: 8 ديسمبر 2024 - 14:21
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