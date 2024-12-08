السفارة الليبية بدمشق تدعو الليبيين إلى توخي الحذر

دعت السفارة الليبية بالجمهورية العربية السورية كافة المواطنين الليبيين المتواجدين والمقيمين في سوريا إلى توخي الحيطة والحذر في ظل الظروف الأمنية الراهنة التي قد تؤثر على سلامتهم.

وحثت السفارة الجميع على الالتزام بتعليمات السلطات السورية المختصة والابتعاد عن المناطق التي تشهد اضطرابات أو أعمال عنف.

كما دعت السفارة جميع أفراد الجالية الليبية لسرعة التواصل مع السفارة الليبية في دمشق لتسجيل بياناتهم حتى تتمكن السفارة من مراجعة ومتابعة أوضاعهم بشكل مستمر، لاتخاذ الإجراءات اللازمة.