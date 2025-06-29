السفارة الليبية تشارك في حفل توديع واستقبال قناصل مصر بمدينة بورتسودان

لبّى السفير فوزي عبد الرحيم بومريز، سفير دولة ليبيا لدى جمهورية السودان، دعوة من محمد سيد أحمد سر الختم، الأمين العام لتنسيقية القوى الوطنية في السودان، لحضور فعالية حفل توديع القنصل العام السابق لجمهورية مصر العربية لدى السودان، تامر منير، واستقبال القنصل العام الجديد، محمد مجدي.

وجرت مراسم الحفل بقاعة فندق الربوة بمدينة بورتسودان، وسط حضور رسمي ودبلوماسي مميز، ضم عدداً من سفراء البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى السودان، يتقدمهم عميد السلك الدبلوماسي، إلى جانب نخبة من الشخصيات العامة.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص السفارة الليبية على تعزيز العلاقات الثنائية، وتأكيداً على روح الأخوة والتعاون المشترك بين الأشقاء في الدول العربية.