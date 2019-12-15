السفارة الليبية في القاهرة تعلن تعليق أعمالها حتى إشعار آخر

في سياق أخر انتقد عضو المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، أمس السبت، تصريحات رئيس البرلمان المصري حول اعتبار القاهرة مجلس النواب الليبي، شرقي البلاد، الممثل الشرعي الوحيد لليبيا، مؤكدا أن مصر تريد أن تمارس ما وصفه بالوصاية على ليبيا.

وقال بلقاسم عبد القادر دبرز، عضو المجلس، في تصريح خاص لسبوتنيك إن “دولة مصر للأسف تريد ممارسة دور الهيمنة والوصاية علينا من خلال الانقلابات العسكرية، وهذا ما لن نسمح به أبدا”.

وتابع دبرز:

“دولة مصر رغم أنها جارة وتربطنا معها علاقات وثيقة وأواصر قربى ومصاهرة وأيضا شراكة اقتصادية، إلا أنها أكثر دولة تأذينا منها وحاربت ثورتنا التي نتطلع من خلالها إلى دولة مدنية، دولة دستور ومؤسسات دولة ذات سيادة”.

تصريحات دبرز تأتي ردا على تأكيد رئيس مجلس النواب المصري، على عبد العال، أن بلاده تعتبر مجلس النواب الليبي، الذي يتخذ من طبرق مقرا له ويترأسه عقيلة صالح، جسما شرعيا وحيدا يمثل شعب ليبيا.

وشدد عبد العال، خلال لقاء عقده في شرم الشيخ مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي على دعم ومساندة مجلس النواب المصري للقوات المسلحة الليبية “في حربها على الإرهاب”

وكان رئيس البرلمان الليبي، قد طالب الأمم المتحدة بسحب الاعتراف من حكومة فايز السراج، لافتا إلى أن حكومة السراج لم تؤد اليمين الدستورية أمام البرلمان الليبي. وتابع: “نحن مع المسار السياسي والمصالحة لكن بعد تحرير طرابلس”.

وتدور في العاصمة الليبية طرابلس ومحيطها، منذ الرابع من نيسان/ أبريل الماضي، معارك متواصلة بين قوات الجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات تابعة لحكومة الوفاق، برئاسة السراج، خلفت مئات القتلى وآلاف الجرحى، حسب منظمة الصحة العالمية، فيما تقدر المنظمة الدولية للهجرة أعداد النازحين بعشرات الآلاف الذين يفرون من ديارهم بسبب الاشتباكات المسلحة.