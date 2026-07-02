السفارة الليبية في باريس تُحذّر جاليتها من موجة حر شديدة تضرب فرنسا

أصدر القسم القنصلي بالسفارة الليبية في العاصمة الفرنسية باريس تنويهاً هاماً وعاجلاً وجّهته إلى كافة المواطنين الليبيين المقيمين في مختلف أقاليم الجمهورية الفرنسية، دعتهم فيه إلى ضرورة اتخاذ أعلى درجات الحيطة والحذر نظراً للظروف الجوية الاستثنائية التي تمر بها البلاد.

وأوضحت السفارة في بيانها، أن هذا التحذير يأتي تماشياً مع التقارير الصادرة عن الجهات المختصة وهيئات الأرصاد الجوية الفرنسية، والتي أشارت إلى تأثر البلاد بموجة حر شديدة غير معتادة، متوقعة أن تقفز درجات الحرارة في الظل لتلامس حاجز الـ40 درجة مئوية، مصحوبة بارتفاع حاد في نسب الرطوبة، مما يزيد من الإجهاد الحراري وصعوبة الطقس وخاصة خلال فترات الظهيرة والمساء.

وأهابت القنصلية بجميع الرعايا الليبيين، من طلاب وعائلات ومقيمين، أهمية اتباع الإرشادات الصحية الرسمية الصادرة عن السلطات الفرنسية، وتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس، والحرص على شرب كميات كافية من السوائل، متمنية السلامة للجميع.

وتشهد فرنسا وأجزاء واسعة من قارة أوروبا موجة حر لاهبة وغير مسبوقة دفعت بالسلطات الفرنسية إلى تفعيل حالة التأهب القصوى في أكثر من نصف المقاطعات.

وتسببت هذه الأجواء القاسية في تداعيات ميدانية واسعة النطاق شملت قطاع التعليم، حيث اضطرت آلاف المدارس والمؤسسات التعليمية إلى إغلاق أبوابها أو تعديل جداولها والاعتماد على التعليم عن بُعد لحماية الطلاب، كما امتدت التأثيرات إلى قطاع الطاقة بعد أن عمدت شركة الطاقة الفرنسية العملاقة إلى خفض إنتاج الكهرباء وإيقاف تشغيل بعض المفاعلات النووية مؤقتاً كإجراء احترازي، وذلك لمنع ارتفاع درجة حرارة مياه الأنهار التي تُستخدم في عمليات التبريد حفاظاً على التوازن البيئي المائي.

ولم تتوقف الأزمة عند الجوانب الخدمية، بل سجلت خدمات الطوارئ الطبية مئات الوفيات المرتبطة مباشرة بالإجهاد الحراري، إلى جانب عشرات حالات الغرق الناتجة عن محاولات المواطنين والسياح التبرد في مجارٍ مائية غير مخصصة للسباحة.

أما من حيث الخلفية العلمية والتاريخية لهذه الظاهرة، فيعزو علماء المناخ في هيئة الأرصاد الفرنسية قساوة هذه الموجة إلى نمط ضغط جوي يُعرف علمياً باسم “أوميغا بلوك”، والذي يعمل كجدار حراري يحبس الهواء الساخن والجاف القادم من الصحراء الكبرى الأفريقية فوق القارة الأوروبية ويمنع تدفق التيارات الهوائية الباردة، مما يطيل أمد الموجة لعدة أيام متواصلة.

وتأتي هذه التطورات لتؤكد تقارير الأمم المتحدة التي تصنف قارة أوروبا باعتبارها الأسرع احتراراً بين قارات العالم، حيث ترتفع درجات الحرارة فيها بمعدل ضعف المتوسط العالمي نتيجة للتغير المناخي الناجم عن الانبعاثات الكربونية.

وتثير هذه الأجواء الراهنة مخاوف حادة لدى الرأي العام والسلطات الفرنسية من تكرار السيناريو الكارثي لصيف عام 2003، حينما تسببت موجة حر تاريخية مماثلة في وفاة نحو 15 ألف شخص، معظمهم من كبار السن، وهو الحدث الذي غيّر وبشكل جذري آليات التعامل الطبي والأمني والوقائي في فرنسا مع الطوارئ المناخية.