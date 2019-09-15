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السفارة الليبية في روما تبحث سُبل البدء في مشروع تشييد الطريق الساحلي رأس إجدير – امساعد

عين ليبيا | آخر تحديث: 15 سبتمبر 2019 - 15:40
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أبدت الحكومة الإيطالية استعدادها للبدء فى هذا المشروع. [السفارة الليبية في إيطاليا]
أعلنت السفارة الليبية في إيطاليا عن وضع اللمسات الأخيرة للبدء في مشروع تشييد الطريق الساحلي من رأس جدير إلى إمساعد بمقر وزارة المواصلات والبنية التحتية الإيطالية في العاصمة روما.

وأوضحت السفارة في منشور عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أن هذا الإجراء يأتي بدعم مباشر من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، وبعد توقف دام لأعوام عن موعد تنفيذ معاهدة الصداقة والشراكة الايطالية الليبية ضمن ملف التعويضات.

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وأبدت الحكومة الإيطالية استعدادها للبدء فى هذا المشروع، وذلك بعد مجهودات من جانب السفارة الليبية من سفير والطاقم الدبلوماسي المعاون له بالتعاون مع اللجنة الليبية الإيطالية المُكلفة بتنفيذ هذا المشروع.

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