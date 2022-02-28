السفارة الليبية في سلوفاكيا تدعو الليبيين في أوكرانيا إلى الحذر جراء العمليات العسكرية

دعت السفارة الليبية في سلوفاكيا الليبيين القادمين من أوكرانيا إلى مراعاة مدة الانتظار لعبور المنفذ الحدودي باتجاه سلوفاكيا.

وذكرت السفارة الليبية أنّ ظروف المعبر تتغير باستمرار، مطالبتهم إيّاهم بتوخي الحذر والابتعاد عن مناطق التوتر عند السفر عبر الطرق البرية بين المدن.

وأشارت السفارة الليبية إلى احتمالية إغلاق الطرق الرئيسية أو الفرعية فجأة، أو انهيار الجسور بين المدن جرائ العمليات العسكرية التي تشهدها أوكرانيا.

وقالت السفارة الليبية إنّ بعض أفراد الجالية الليبية أخبروهم أنّ الشرطة الأوكرانية في المعبر الحدودي، تتعمد تأخير الليبيين ومنعهم من المرور في ممر المشاة، ومنح الأفضلية لمواطنيهم وغيرهم من الجنسيات الأوروبية.