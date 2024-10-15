السفارة الليبية في صربيا تقيم احتفالا بمناسبة العام الدراسي الجديد

أقامت السفارة الليبية في صربيا، الاثنين، احتفالا في المدرسية الليبية- بلغراد، بمناسبة انطلاق العام الدراسي الجديد 2024-2025 م.

وأكدت وزارة التعليم العالي في حكومة الوحدة الوطنية في بيان على فيسبوك، أن ذلك يأتي “في اطار حرص السفارة الليبية في بلغراد على دعم العملية التعليمية وتوفير التعليم الأساسي المجاني الجيد لأبناء الجالية الليبية في دولة صربيا، تجدر الإشارة إلى أن هذه المدرسة يدرس بها العديد من أبناء الجاليات العربية”.

حضر الاحتفال سفير ليبيا والملحق الاكاديمي وعدد من سفراء الدول العربية المعتمدين لدى صربيا.