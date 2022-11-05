السفارة الليبية في لندن تُنظم حلقة نقاش

أقامت السفارة الليبية في لندن حلقة نقاش بعنوان “ليبيا بعد 2011” أدارها تيم إتون، كبير الباحثين لبرنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مركز أبحاث تشاثام هاوس.

واستضافت السفارة خلال هذه الحلقة عدداً من طلبة الدراسات العليا بجامعة كينقز وجامعة لندن للاقتصاد.

وقدم أعضاء السفارة عرضاً شاملاً عن تسلسل الأحداث في ليبيا منذ العام 2011 وخلفياتها وكذلك آخر التطورات بما في ذلك مساعي الوصول للانتخابات ودور كل من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي في هذا الشأن.

كما تم مناقشة تأثيرات التدخل الإقليمي والدولي في الشأن الليبي وانعكاساته على الأوضاع الأمنية والاقتصادية في البلاد.

واستعرضت حلقة النقاش أيضا الجهود التي تبذلها حكومة الوحدة الوطنية في سبيل إرساء دعائم الأمن والاستقرار في البلاد وصولا للانتخابات.

كما قام أعضاء السفارة بالإجابة على أسئلة واستفسارات الطلبة حيت تم تصحيح العديد من المفاهيم حول الوضع في ليبيا.

وفي الختام توجه فريق السفارة بالشكر للطلبة على تواصلهم وحضورهم وعلى أهمية استمرار التواصل وعقد لقاءات وحوارات أخرى مستقبلا.